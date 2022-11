Temps nuageux et des vents forts sur les zones côtières

Le temps sera marqué, lundi, par des pluies sur l’extrême nord-ouest pendant la matinée et sera nuageux sur le reste des régions.

Cette journée sera caractérisé par l’intensité du vent sur les zones côtières, avec une vitesse dépassant les 60km/h, selon l’Institut National de la Météorologie (INM). Les bulletins d’alerte restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche. La mer sera très agitée à houleuse. Les températures maximales seront comprises entre 17 et 22 degrés.

