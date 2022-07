Temps, par endroits, caniculaire, samedi

Le temps sera dégagé, samedi, avec des températures maximales variant entre 30 et 37 degrés, près de côtes et entre 37 et 46 sur le reste de régions, pour atteindre les 49 degrés au Sud-ouest, avec l’apparition de coup de sirocco.

D’après le bulletin quotidien de l’Institut National de la Météorologie, le ciel sera peu nuageux, l’après-midi, et sera marqué par l’apparition de cellules orageuses sur les hauteurs O

Des précipitations et chutes de grêle sont attendues par endroits.

Le vent soufflera faible à modéré du secteur est près de côtes et du secteur ouest à l’intérieur du pays. Il soufflera relativement fort près de côtes nord, l’après-midi.