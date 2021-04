Temps pluvieux et températures en baisse, samedi

La météo de ce samedi est marquée par des nuages parfois denses avec pluies sur le Nord et localement le Centre et le Sud.

Vent de secteur nord sur le Nord et le Centre et de secteur Est sur le Sud, relativement fort de 20 à 40 km/h près des côtes Est et sur le Sud avec des phénomènes de sable locaux, et faible à modéré de 15 à 25 km/h sur le reste des régions.

Mer agitée sur les côtes Est et forte à agitée sur le reste des côtes.

Températures en baisse et les maximales seront comprises entre 10 et 15 °C dans le Nord et le Centre et atteindront 8 °C sur les hauteurs ouest. Elles varieront entre 15 et 20 °C dans le Sud et atteindront localement 25 °C dans le Sud-ouest et 31 °C dans l’extrême Sud.