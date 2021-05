Temps stable et températures en hausse pendant les premiers jours de Aid Al-fitr

Le temps sera stable pendant, les premiers jours de Aïd Al-Fitr, mais les températures seront en hausse. Les maximales se situeront entre 24 et 29 degrés sur les hauteurs et les régions côtières, et entre 29 et 34 degrés ailleurs.

Jeudi, le ciel sera peu de nuageux sur la plupart des régions, et nuageux l’après-midi sur les hauteurs.

Le vent soufflera du secteur ouest au nord et du secteur sud au centre et au sud, faible à modéré. Sa vitesse varie entre 15 et 30 km/h, et peut atteindre localement, 40 km/h près des côtes. La mer sera agitée.