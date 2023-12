Tende Energy aligne les performances en Tunisie avec une équipe entièrement locale

Tende Energy, lasociété de développement et de production de pétrole et de gaz centrée sur l’Afrique, a annoncé une mise à jour opérationnelle et commerciale du groupe, indiquant que le portefeuille à terre (onshore) en Tunisie produit actuellement environ 700 boepd nets à partir des trois licences à terre : Bir Ben Tartar (exploité, 100% Working Interest « WI ») ; et deux exploités par Eni : Adam (5% WI) et Abir et Bochra (5% WI pour les champs en production).

Et d’ajouter, citée par Oil Review Africa que l’équipe opérationnelle en Tunisie a réalisé d’excellents progrès au cours des trois derniers mois depuis le lancement d’un programme de travail sur la concession de Bir Ben Tartar, qui comprenait des activités d’intervention et de reconditionnement sur des puits fermés entre juillet et septembre. En conséquence, la production journalière moyenne de la concession est passée de 190 bopd à 400 bopd.

En outre, le forage du puits de développement TT27 a commencé le 27 octobre 2023 à l’aide de l’appareil de forage Pergemine-29. Le puits a atteint une profondeur totale de 1 465 m à la mi-novembre, un succès qui va ouvrir la voie à son entrée en production au cours du premier trimestre 2024 en même temps que le puits TT34 qui a été initialement foré en décembre 2021.

Suite à ces activités, la production journalière moyenne de la concession de Bir Ben Tartar devrait atteindre 800 bopd et la production nette des actifs de production à terre 1 100 boepd d’ici la fin du premier trimestre 2024. La possibilité d’interventions supplémentaires de l’appareil de forage au début de l’année prochaine pour refrapper les puits existants est à l’étude et pourrait ajouter une production supplémentaire significative.

La compagnie a effectué une levée de 75 500 barils (nets pour ATOG) avec Trafigura à la fin du mois de septembre, dans le cadre d’un co-chargement avec Mazarine Energy, atteignant un prix net par baril de 92,40 dollars US. Compte tenu des niveaux de production actuels, un autre levage d’un volume similaire au premier trimestre 2024 est prévu.

Au large de la Tunisie, la découverte initiale de Cosmos (ATOG operator, WI 80% et ETAP (Tunisian National Oil Company) 20% WI) a atteint un débit combiné de 5 700 bopd en test de puits et des estimations récemment mises à jour fournissent une récupération ultime estimée à 15-20 millions de boe pour la phase initiale du développement.

La société a indiqué que toutes ces activités ont été achevées en avance sur le calendrier, dans le respect du budget et sans perte de temps pour cause d’accident. Il s’agit des premières activités en amont entreprises par un équipage et une équipe de soutien exclusivement tunisiens dans l’histoire de l’industrie pétrolière et gazière tunisienne.