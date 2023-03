Tennis-ATP (Dubaï): Djokovic sans souci pour rejoindre les demies

Novak Djokovic s’est qualifié aisément pour les

demi-finales du tournoi ATP 500 de Dubaï jeudi en dominant le Polonais

Hubert Hurkacz (11e) en deux sets 6-3, 7-5.

C’est la 20e victoire consécutive pour le Serbe, et sa 15e en autant de

matches en 2023.

Le N.1 mondial, qui fait son retour à la compétition à Dubaï un mois après

son sacre à l’Open d’Australie, l’a emporté en seulement 1h21 de jeu.

Après avoir expédié le premier set en seulement 36 minutes, « Djoko » a dû

batailler pour finalement prendre l’avantage (6-5) au bout de sa 5e balle

de break.

Il a ensuite conclu la rencontre avec un jeu blanc, son quatrième dans le

deuxième set.

« J’ai trouvé le bon rythme sur mon service dans le deuxième set, cela m’a

aidé », pour faire face au bon retour de Hurkacz a déclaré Djokovic, serein

et « heureux » de la façon dont il a joué.

Plus tôt dans la journée, le Russe Andrey Rublev (6e) et l’Allemand

Alexander Zverev (16e) ont également rejoint le dernier carré grâce à leurs

victoires respectives contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp et

l’Italien Lorenzo Sonego.

Djokovic sera opposé de son côté au Russe Daniil Medvedev ou au Croate

Borna Coric, qui s’affrontaient dans le dernier quart de finale de la

journée.

