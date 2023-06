Tennis – Berlin (WTA 500) : Ons Jabeur, tenante du titre, entre en lice cette semaine

La Tunisienne Ons Jabeur tentera cette semaine de défendre son titre au tournoi de Berlin (WTA 500) qui débutera lundi et se poursuivra jusqu’au 25 juin.

La 6e mondiale, vainqueur de la précédente édition aux dépens de la Suissesse Belinda Bencic (actuellement 14e), entrera en lice face à une joueuse issue des qualifications, pour le compte du premier tour.

En cas de victoire, elle affrontera au second tour la gagnante du match entre la Canadienne Bianca Andreescu (37e) et la Tchèque Marketa Vandrousova (53e).

Le tournoi de Berlin enregistrera cette année l’absence de la n.1 mondiale, la Polonaise Iga Swiateck, nouvellement sacrée à Roland-Garros, mais verra en contrepartie la participation de quatre joueuses du Top 5 mondial, à savoir la Biélorusse Arina Sabalenka (2e), victorieuse de l’Open d’Australie, la Kazakhe Elina Rybakina (3e), la Française Caroline Garcia (4e) et l’Américaine Jessica Pegula (5e).

Il ya moins de deux semains, Jabeur a atteint les quarts de finale de Roland-Garros où elle a été écartée par la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (actuellement 10e) en deux sets à 1 (6-3, 6-7, 1-6).

