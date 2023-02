Tennis-Classement ATP: Fritz se hisse à la 7e place, Djokovic toujours leader

L’Américain Taylor Fritz s’est hissé à la 7e

place mondiale dans le classement ATP publié lundi, toujours dominé par le

Serbe Novak Djokovic, devant l’Espagnol Carlos Alcaraz et le Grec Stefanos

Tsitsipas.

Fritz, 25 ans, obtient ainsi le meilleur classement de sa carrière.

De son côté, l’Italien Jannik Sinner, titré à Montpellier dimanche, gagne

trois places et s’établit en 14e position.

Vainqueur dimanche à Cordoba de son second titre sur le circuit,

l’Argentin Sebastian Baez, 36e, grimpe aussi de 11 places.

Sa victime en finale, son compatriote Federico Coria, 49e avec un gain de

18 places, décroche néanmoins le meilleur classement de sa carrière, à 30

ans.

Top 10 du Classement ATP publié lundi:

Novak Djokovic (SRB) 7070 pts Carlos Alcaraz (ESP) 6730 Stefanos Tsitsipas (GRE) 5940 Casper Ruud (NOR) 5515 Andrey Rublev (RUS) 4065 Rafael Nadal (ESP) 3815 Taylor Fritz (USA) 3455 (+1) Félix Auger-Aliassime (CAN) 3260 (-1) Holger Rune (DEN) 3136 Hubert Hurkacz (POL) 2950