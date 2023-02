Tennis – Classement ATP: le Russe Medvedev retrouve le Top 10, Djokovic toujours leader

Le Russe Daniil Medvedev, vainqueur à Rotterdam, a fait lundi son retour dans le Top 10 du classement ATP, toujours dominé par le Serbe Novak Djokovic.

La percée de Medvedev (8e) fait reculer en cascade d’une place le Canadien Felix Auger-Aliasime (9e), le Norvégien Holger Rune (10e) et le Polonais Hubert Hurkacz (11e).

Dans le bas du Top 20, l’Allemand Alexander Zverev a réussi à mettre fin à son déclin progressif. L’ancien N.2 mondial qui s’était blessé lourdement en juin à une cheville a atteint le 2e tour à Rotterdam et il remonte au 16e rang.

Son vainqueur, le Néerlandais Tallon Griekspoor est l’auteur de la progression de la semaine. Arrêté seulement en demi-finale par Sinner, il bondit de 21 places et se hisse au 40e rang.

Classement ATP publié lundi:

Novak Djokovic (SRB) 7070 pts Carlos Alcaraz (ESP) 6480 Stefanos Tsitsipas (GRE) 5940 Casper Ruud (NOR) 5515 Andrey Rublev (RUS) 3860 Rafael Nadal (ESP) 3815 Taylor Fritz (USA) 3660 Daniil Medvedev (RUS) 3250 (+3) Félix Auger-Aliassime (CAN) 3200 (-1) Holger Rune (DEN) 3161 (-1)