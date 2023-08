Tennis-Classement ATP : l’Espagnol Alcaraz toujours leader

L’Espagnol Carlos Alcaraz, finaliste malheureux

du Masters 1000 de Cincinnati après une finale spectaculaire face à Novak

Djokovic, occupe toujours la première place au classement mondial ATP

publié lundi.

Aux Etats-Unis, « Djoko » a pris sa revanche sur le phénomène espagnol de 20

ans, qui lui avait dérobé quelques semaines plus tôt le titre à Wimbledon.

Il ne s’était engagé sur aucun tournoi depuis.

Mais pour ce faire, il a fallu à Djokovic cinq balles de matches et 3h49

de jeu, et alors que l’Espagnol s’était adjugé le premier set, pour

finalement l’emporter en trois manches (7-5, 7-6 (9/7), 7-6 (7-4).

Cette victoire, la troisième à Cincinnati et la quatrième de la saison

pour le Serbe, permet à Novak Djokovic de grappiller des points sur son

adversaire du soir et de se rapprocher de la place de N 1 mondial, qu’il a

abandonnée en juin dernier.

Derrière, le Russe Daniil Medvedev, éliminé en huitièmes par Alexander

Zverev, est toujours troisième tandis que le Danois Holger Rune grimpe à la

4e place mondiale, aux dépens du Grec Stefanos Tsitsipas qui perd trois

places.

Classement ATP publié lundi 21 août:

Carlos Alcaraz (ESP) 9815 pts Novak Djokovic (SRB) 9795 Daniil Medvedev (RUS) 6260 Holger Rune (DEN) 4790 (+1) Casper Ruud (NOR) 4715 (+2) Jannik Sinner (ITA) 4645 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4580 (-3) Andrey Rublev (RUS) 4515 Taylor Fritz (USA) 3605 Frances Tiafoe (USA) 3050