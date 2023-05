Tennis-classement ATP: l’Espagnol Alcaraz toujours leader avant Roland-Garros

Le joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz est

toujours le N.1 au classement ATP publié lundi, jour de son entrée en lice

à Roland-Garros, devant le Russe Daniil Medvedev et le Serbe Novak

Djokovic.

Rafael Nadal, tenant du titre à Roland-Garros, est pour le moment 15e du

classement mais l’Espagnol ne pourra défendre les points de son quatorzième

sacre parisien, ayant déclaré forfait et va disparaître du Top 100.

Djokovic et Alcaraz entrent en lice lundi Porte d’Auteuil, respectivement

contre l’Américain Aleksandar Kovacevic, 114e mondial, et contre l’Italien

Flavio Cobolli, 159e. Les deux favoris peuvent se retrouver en demi-finale.

Après sa victoire au tournoi ATP 250 de Lyon, Arthur Fils déboule lui dans

le top 100, à la 63e place (gain de 49 places). A 18 ans, il affronte à

Roland-Garros lundi le 29e mondial, l’Espagnol Alejandro Davidovich.

Classement ATP publié le 29 mai:

Carlos Alcaraz (ESP) 6815 pts Daniil Medvedev (RUS) 6330 Novak Djokovic (SRB) 5955 Casper Ruud (NOR) 4960 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4775 Holger Rune (DEN) 4375 Andrey Rublev (RUS) 4270 Taylor Fritz (USA) 3470 (+1) Jannik Sinner (ITA) 3435 (-1) Félix Auger-Aliassime (CAN) 3100