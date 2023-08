Tennis – Classement WTA: La Tunisienne Jabeur monte à la 5e place

La Tunisienne Ons Jabeur est montée à la 5e place mondiale dans le classement WTA publié lundi et qui est toujours dominé par la Polonaise Iga Swiatek devant la Bélarusse Aryna Sabalenka.

Cette 5e place risque néanmoins d’être ravie à la finaliste du tournoi de Wimbledon qui sera absentes des courts pour une période en raison d’une blessure au genou.

Le seul autre changement dans le Top 20 voit la Tchèque Karolina Muchova récupérer la 17e position en lieu et place de la Russe Liudmila Samsonova, alors que la Française Caroline Garcia qui reste sous pression car elle a de gros points à défendre jusqu’à la fin de la saison, après sa demi-finale à l’US Open et son triomphe au Masters l’an passé.

Titrée dimanche à Lausanne, l’Italienne Elisabetta Cocciaretto gagne 12 places et obtient le meilleur classement de sa carrière au 30e rang mondial.

C’est aussi le cas de la Russe Diana Shnaider, éliminée en demi-finale à Hambourg. La joueuse de 19 ans progresse de 15 places et fait son entrée dans le Top 100, en 86e position.

Classement WTA publié lundi:

1. Iga Swiatek (POL) 9490 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 8845

3. Elena Rybakina (KAZ) 5465

4. Jessica Pegula (USA) 5395

5. Ons Jabeur (TUN) 4846 (+1)

6. Caroline Garcia (FRA) 4685 (-1)

7. Cori Gauff (USA) 3390

8. Petra Kvitova (CZE) 3341

9. Maria Sakkari (GRE) 3310

10. Marketa Vondrousova (CZE) 3106

11. Daria Kasatkina (RUS) 3015

12. Barbora Krejcikova (CZE) 2840

13. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2745

14. Veronika Kudermetova (RUS) 2570

15. Belinda Bencic (SUI) 2560

16. Madison Keys (USA) 2535

17. Karolina Muchova (CZE) 2333 (+1)

18. Liudmila Samsonova (RUS) 2315 (-1)

19. Victoria Azarenka (BLR) 2235

20. Jelena Ostapenko (LAT) 2165

