Tennis-Classement WTA : La Tunisienne Ons Jabeur, toujours 3eme

La joueuse de tennis tunisienne, Ons Jabeur, a conservé son 3e rang au classement mondial WTA publié ce lundi.

La Tunisienne avait, rappelle-t-on, déclaré forfait pour les tournois de Doha et de Dubai de tennis afin de subir une petite intervention chirurgicale.

La N.3 mondiale, annoncée aux Opens de Doha et de Dubai, trainait une blessure depuis sa dernière participation à l’Open d’Australie, fin janvier dernier, où elle fut éliminée au 2e tour par la Tchèque Marketa Vondrouzova 1-6, 7-5, 1-6.

Cette élimination lui a coûté la deuxième place mondiale cédée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, victorieuse du tournoi australien.

De son côté, la polonaise Iga Swiatek continue toujours de dominer le classement de la WTA, devant la Bélarusse Aryna Sabalenka, sacrée lors de l’Open d’Australie.

Dans le Top 100, la performance de la semaine est signée par Marketa

Vondrousova. Désormais 74e, la Tchèque, éliminée en demi-finale à Linz, a

bondi de 15 places.

Le tournoi autrichien a lui été remporté par la Russe Anastasia Potapova,

qui progresse de 13 places et atteint le 31e rang.

Le Top Ten du classement WTA publié lundi:

Iga Swiatek (POL) 10485 pts Aryna Sabalenka (BLR) 6100 Ons Jabeur (TUN) 5210 Jessica Pegula (USA) 5000 Caroline Garcia (FRA) 4795 Cori Gauff (USA) 3992 Maria Sakkari (GRE) 3616 Daria Kasatkina (RUS) 3425 Belinda Bencic (SUI) 3275 Elena Rybakina (KAZ) 2860