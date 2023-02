Tennis – Classement WTA : Ons Jabeur conserve sa 4e place

La Tunisienne Ons Jabeur a conservé sa 4e place mondiale dans le nouveau classement WTA des meilleures joueuses de tennis, publié lundi.

Le Top 10 du nouveau classement n’a enregistré non plus aucun changement avec toujours la Polonaise Iga Swiatek en tête malgré sa défaite au Masters de Dubai face à la Tchèque Barbora Krejcikova (16e mondiale). Elle est suivie de la Biélorusse Aryna Sabalenka (2e) et de l’Américaine Jessica Pegula (3e).

Jabeur n’a disputé aucun tournoi depuis son élimination à l’Open d’Australie le 19 janvier dernier, après avoir déclaré forfait pour les tournois de Doha et de Dubai pour des raisons de santé, rappelle-t-on.

- Publicité-