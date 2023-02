Tennis – Classement WTA : Ons Jabeur perd une place (4e)

La Tunisienne Ons Jabeur a perdu une place dans le nouveau classement WTA des meilleures joueuses de tennis, publié lundi, pour devenir 4e mondiale.

Le Top 10 du nouveau classement a enregistré la montée de l’Américaine Jessica Pegula à la troisième place aux dépens d’Ons Jabeur, après avoir atteint la finale du tournoi de Doha (500 points) remporté samedi dernier par la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek.

La Tunisienne qui a déclaré forfait pour le Masters de Dubai à 1000 points qui a débuté dimanche, et se poursuivra jusqu’au 25 février, risque de chuter à la cinquième place la semaine prochaine, au profit de la Française Caroline Garcia.

Jabeur n’a pas réussi ses débuts de la saison 2023, surtout après son élimination au deuxième tour de l’Open d’Australie, avant de déclarer forfait pour les tournois de Doha et de Dubai pour des raisons de santé.

La saison dernière, Ons Jabeur a réalisé un exploit historique pour le tennis arabe et africain en se hissant à la deuxième place mondiale, qu’elle a conservée pendant 21 semaines consécutives grâce à ses résultats impressionnants, notamment en remportant le Masters de Madrid (1000 points) et le tournoi de Berlin (500 points) et en atteignant les finales du tournoi de Rome (1000 points), de Wimbledon (Grand Chelem) et de l’US Open (Grand Chelem).

Voici le classement des dix meilleures joueuses :

Iga Swiatek (POL) 10900 points Arina Sabalenka (BLR) 6100 points Jessica Pegula (USA) 5250 points Ons Jabeur (TUN) 5111 points Caroline Garcia (FRA) 4835 points Coco Gauff (USA) 4091 points Maria Sakkari (GRE) 3800 points Daria Kastekina (RUS) 3425 points Belinda Benicic (SUI) 3315 points Elena Rybakina (KAZ) 2860 points