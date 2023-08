Tennis-Classement WTA: Ons Jabeur toujours 5e dans un Top 10 inchangé avant l’US Open

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur a conservé son 5e rang mondial dans top 5 du classement WTA qui demeure inchangé

lundi et toujours dominé par la Polonaise Iga Swiatek, alors que débute l’US

Open et après la victoire de l’Espagnole Sara Sorribes (55e) lors du

tournoi ATP 250 de Cleveland samedi.

Les douze meilleures joueuses de tennis conservent leur classement

derrière Swiatek, la Biélorusse Aryna Sabalenka et l’Américaine Jessica

Pegula.

La Suissesse Belinda Bencic (13ème) gagne deux places, dépassant les

Russes Daria Kasatkina et Liudmila Samsonova, désormais 14ème et 15ème.

Top 10 du classement WTA publié lundi 28 août:

1. Iga Swiatek (POL) 9955 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 8746

3. Jessica Pegula (USA) 5945

4. Elena Rybakina (KAZ) 5670

5. Ons Jabeur (TUN) 4831

6. Coco Gauff (USA) 4595

7. Caroline Garcia (FRA) 3820

8. Maria Sakkari (GRE) 3585

9. Markéta Vondrousova (CZE) 3401

10. Karolina Muchova (CZE) 2995

