Tennis-Indian Wells: Medvedev affrontera Tiafoe en demi-finale

Daniil Medvedev, 6e

mondial, malgré une cheville endolorie et un pouce entaillé, n’a jamais

tremblé pour battre 6-3, 7-5 l’Espagnol Alejandro Davidovich (28e),

mercredi, et avancer en demi-finales du Masters 1000 d’Indian Wells, où

l’attend l’Américain Frances Tiafoe.

Il y a à peine 24 heures, le doute planait quant à la participation du

Russe à ce quart de finale ou, du moins, à sa capacité à récupérer

suffisamment après ses 3h17 d’efforts fournis, certes payants, contre

l’Allemand Alexander Zverev, renversé 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 7-5.

Mais manifestement, sa cheville droite tordue, qui avait brutalement plié

vers l’intérieur puis aussitôt vers l’extérieur, va bien mieux après avoir

pourtant bien gonflé et fait souffrir le vainqueur de l’US Open 2021.

Face à Davidovich, qu’il avait déjà battu deux fois en autant de

confrontations, ses courses et appuis n’ont trahi aucune retenue ou gêne.

« Pourtant, elle me faisait mal à l’échauffement. Je ne bougeais pas bien,

mais les anti-douleurs m’ont aidé je suppose et puis ça allait mieux au fil

du match », a-t-il dit après-coup.

Il a d’ailleurs commencé fort, en breakant d’entrée. Avantage qu’il a

conservé sans jamais être inquiété sur ses jeux de service pour enlever la

première manche.

Dans le second set, les débats se sont rééquilibrés, l’Espagnol faisant

moins de fautes directes et plus que résister dans les échanges, malgré un

vent perturbateur.

Puis un souffle d’inquiétude a bruissé dans le stade N.1, quand Medvedev

s’est retrouvé au sol après avoir glissé, en voulant tenter de courir vers

un amorti de Davidovich, qui effaça une balle de break.

Ce n’est pas la cheville du Russe, qui a souffert sur le coup, mais son

pouce droit entaillé au niveau de l’ongle, après que sa main droite a

accompagné sa chute au sol.

Un bobo de plus sans conséquence, car, après la pause de sparadraps,

Medvedev a fait le dos rond en sauvant trois balles de break à 4-3 contre

lui.

L’opportunité de Davidovich venait de passer. Le Russe, en revanche, n’a

pas manqué de s’emparer de son service, pour en finir en 1h46.

- Publicité-