Tennis-Indian Wells: Medvedev passe en quarts en claudiquant, Alcaraz en trottinant

Daniil Medvedev, malgré une cheville tordue, a rallié pour la première fois les quarts de finale à

Indian Wells, rejoint par l’autre favori Carlos Alcaraz, qui n’a pas eu à

fournir d’effort, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka étant également au

rendez-vous, mardi.

C’est au courage et à l’adrénaline, que le Russe (6e mondial) a surmonté

la douleur de sa blessure, survenue sur une balle de break en sa faveur, à

3-2 dans le deuxième set, pour finalement renverser 6-7 (5/7), 7-6 (7/5),

7-5 Alexander Zverev (14e).

Le vainqueur de l’US Open 2021 a ainsi décroché sa 17e victoire d’affilée,

en s’appuyant aussi sur un tennis retrouvé. Celui qui lui a permis de

s’imposer consécutivement à Rotterdam, Doha et Dubaï en février.

Carlos Alcaraz lui, n’a passé que 46 minutes sur le court, car son

adversaire, Jack Draper (56e), a été contraint à l’abandon, en raison d’une

blessure abdominale, à 6-1, 2-0.

« C’est dommage que Jack doive se retirer. Personne ne veut gagner de cette

façon. Le plus important, c’est d’être en bonne santé et je pense qu’il a

bien fait », a-t-il commenté.

Demi-finaliste l’an passé, le prodige de Murcie vise mieux évidemment.

D’autant que le gain du tournoi lui permettrait de remonter sur le trône

mondial, occupé par Novak Djokovic, absent car non vacciné contre le

Covid.

