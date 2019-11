Tennis – Le Grec Stefanos Tsitsipas remporte le Masters

Le Grec Stefanos Tsitsipas a remporté une finale très serrée face à l’Autrichien Dominic Thiem, (6-7 (6), 6-2, 7-6 (4)) dimanche à Londres pour s’adjuger le Masters 2019 de tennis à 21 ans.

Tsitsipas (N.7), plus jeune vainqueur de l’épreuve depuis l’Australien Leyton Hewitt en 2001, avait remporté l’an dernier le Next Gen, le Masters réservé aux joueurs de moins de 21 ans.

Commettant moins d’erreurs directes que son adversaires (17 contre 3 au dernier set), Tsitsipas a enregistré la plus belle victoire de sa carrière et devient le quatrième novice de suite à remporter le Masters après Andy Murray (2016), Grigor Dimitrov (2017) et Alexander Zverev (2018).