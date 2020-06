Tennis : le Tunisien Majed Kilani suspendu pour 7 ans pour match truqué

Le joueur de tennis tunisien Majed Kilani a été interdit de tennis professionnel pendant sept ans après que l’organisme de lutte contre la corruption du sport a conclu qu’il avait conspiré pour truquer des matchs en 2016.

Kilani a également été condamné vendredi à une amende de 7 000 dollars par l’Unité d’intégrité du tennis.

L’enquête du TIU « a établi que Kilani a conspiré avec une tierce partie pour manipuler le résultat des matchs joués lors d’un tournoi de Futures de l’ITF en Egypte en août 2016 ».

Kilani, 23 ans, « n’a pas non plus pleinement coopéré » à l’enquête, a déclaré le TIU dans un communiqué.

Kilani est actuellement classé 804 en simple ATP et 528 en double, deux records de carrière, ajoute le communiqué.

Kilani, qui a été étudiant-athlète à l’Université de Tulsa en Oklahoma de 2015 à 19 ans, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de The Associated Press.

L’affaire a été jugée par un conseiller indépendant lors d’une audience disciplinaire par vidéoconférence le 21 mai.

Kilani est interdit de jouer ou d’assister à tout événement de tennis autorisé ou sanctionné par les instances dirigeantes du tennis pendant sept ans à partir du 25 juin.