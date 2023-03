La Tunisienne Ons Jabeur (5e mondiale) et son partenaire, l’Espagnole Paulo Badosa (29e), ont été éliminées vendredi des seizièmes de finale du Masters 1000 de Miami (double dames) par la paire formée de l’Américaine Asia Mohamed (278e) et la Kazakhe Ana Daniila (525e) 6-4, 6-4.

Rappelons que Jabeur entre en lice vendredi au tableau du simple où elle affrontera la Russe Varvara Garcheva (54e) pour le compte du second tour.

