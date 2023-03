La Tunisienne Ons Jabeur (5e mondiale) disputera en compagnie de l’Espagnole Paulo Badosa (29e) les épreuves du double dames du Masters 1000 de Miami où les deux tenniswomen affronteront jeudi en 16e de finale, le duo formé de l’Américaine Asia Mohamed (278e) et la Kazakhe Ana Daniila (525e).

Rappelons que Jabeur est également engagée en simple et affrontera vendredi la Russe Varvara Garcheva (54e) pour le compte du second tour.

- Publicité-