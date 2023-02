Tennis: Ons Jabeur renonce aux tournois de Doha et de Dubaï pour cause d’intervention chirurgicale

La star tunisienne du tennis Ons Jabeur a déclaré mercredi qu’elle avait le cœur brisé de devoir manquer des tournois au Moyen-Orient à la fin du mois, car elle doit subir une opération mineure.

La numéro trois mondiale s’est excusée auprès des fans de la région, indiquant qu’elle ne pourrait pas participer aux tournois de la Women’s Tennis Association (WTA) qui débuteront à Doha le 13 février et à Dubaï le 19 février.

« Pour prendre soin de mon état de santé… mon équipe médicale a décidé que je devais subir une intervention chirurgicale mineure afin d’être en mesure de revenir sur les courts et d’être performante », a déclaré Jabeur sur les médias sociaux.

« Je vais devoir me retirer de Doha et de Dubaï, et cela me brise le cœur… Je voudrais m’excuser auprès de tous les fans du Moyen-Orient qui ont attendu ces retrouvailles. Je vous promets de vous revenir plus forte et en bonne santé », a-t-elle ajouté.

Jabeur, qui souffre depuis peu d’une blessure au genou, s’était déjà retirée d’un tournoi à Abu Dhabi qui a débuté dimanche.