Tennis – Roland-Garros: Ons Jabeur en quarts de finale

La Tunisienne Ons Jabeur (7e mondiale) s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi du simple dames de Roland-Garros (Grand Chelem) en battant l’Américaine Bernarda Pera (36e) 6-3, 6-1, lundi, en 8es de finale.

Au prochain tour, Jabeur affrontera la gagnante du match opposant en ce moment la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (14e) et l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (132e).

C’est la première fois que la Tunisienne atteint les quarts de finale du Majeur de Paris, puisque son aventure s’était arrêtée à deux reprises au stade des huitièmes de finale (2020 et 2021).

Rappelons que Jabeur, tête de série n.7, avait écarté en 16e de finale la Serbe Olga Danilovic (105e) en deux sets à un (4-6, 6-4, 6-2), après avoir éliminé lors des deux premiers tours respectivement la Francaise Océane Dodin (122e) 6-2, 6-3 et l’Italienne Lucia Bronzetti (65e) 6-4, 6-1.

