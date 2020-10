Tennis-Roland Garros : Pas de quart de finale pour Ons Jabeur

L’Américaine Danielle Collins est venue à bout (6-4, 4-6, 6-4) d’Ons Jabeur, tête de série n°30, et défiera Sofia Kenin en quarts de finale. Ce n’est pas une spécialiste de la terre battue mais Danielle Collins a su résister (6-4, 4-6, 6-4) aux variations d’Ons Jabeur pour se qualifier pour son premier quart de finale à Roland-Garros.

Elle n’a pas paniqué quand elle a vu la Tunisienne revenir à deux reprises (6-4, 3-0 puis 4-2 au troisième set). Malgré un service toujours en délicatesse (huit doubles fautes) et un échange de breaks au début de la dernière manche, la 57e mondiale, accompagnée pour la saison sur terre par Nicolas Almagro, a gardé le cap pour déborder la tête de série n°30 qui a alterné les coups brillants (42 coups gagnants) et les fautes directes (30 au total).

Souvent prise de vitesse, Ons Jabeur a souffert physiquement en fin de match -on l’a vue se masser le coude à de nombreuses reprises- et peut nourrir quelques regrets de laisser échapper une place en quart de finale.