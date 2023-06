Tennis – Roland-Garros: Swiatek rejoint Gauff en quarts de finale

La N.1 mondiale et tenante du trophée, Iga Swiatek, a rejoint lundi la N.6 mondiale Coco Gauff en quarts de finale de Roland-Garros, en bénéficiant de l’abandon après six jeux de Lesia Tsurenko (66e).

Plus tôt dans la journée, Gauff a elle écarté la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (100e) 7-5, 6-2 en environ 1h30 min.

Depuis le début de sa quinzaine parisienne, la Polonaise de 22 ans n’a pas laissé échapper le moindre set. Elle a même déjà infligé quatre 6-0 à ses adversaires, un au premier tour, un au deuxième et deux au troisième.

La Bélarusse Aryna Sabalenka, N.2 mondiale, étant qualifiée pour les quarts de finale, Swiatek doit impérativement se hisser au minimum dans le dernier carré pour avoir une chance de se maintenir sur le trône de N.1 mondiale à l’issue de Roland-Garros.

Il y a un an, Swiatek, lauréate une première fois Porte d’Auteuil en 2020, avait dominé 6-1, 6-3 Gauff, pour la première fois en finale en Grand Chelem, à 18 ans.

C’est la troisième année d’affilée que l’Américaine de 19 ans se hisse en quarts de finale sur la terre battue parisienne.

