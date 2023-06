Tennis – Roland-Garros: Tsitsipas se qualifie aux quarts de finale

Stefanos Tsitsipas, 5e mondial, a écarté dimanche l’Autrichien Sebastian Ofner (118e et issu des qualifications) 7-5, 6-3, 6-0 et s’est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros où il retrouvera le N.1 mondial Carlos Alcaraz.

Le duel contre Alcaraz, qui est avec Novak Djokovic l’un des grands favoris pour le titre, est prévu mardi.

Le Grec de 24 ans, finaliste en 2021, jouera à cette occasion son septième quart de finale en Grand Chelem, le troisième à Roland-Garros.

Il a atteint la finale en Australie en janvier, où il a été dominé par Djokovic, et n’a pas remporté de titre cette année sur terre battue.

- Publicité-