Tennis – tournoi de Dubaï: Swiatek en demi-finale après le forfait de Pliskova

La numéro 1 mondiale Iga Swiatek est d’ores et déjà qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA 1000 de Dubaï, aux Emirats arabes unis, après l’annonce mercredi du forfait de Karolina Pliskova, qu’elle devait affronter en quarts.

Ancienne finaliste à Dubaï, la Tchèque de 30 ans et 18e du classement mondial, a dû se retirer de la compétition en raison d’une « maladie virale », selon le site de la WTA.

Avant l’annonce de son forfait, Pliskova avait dominé l’Ukrainienne Anhelina Kalinina (33e) 7-5, 6-7 (8/6), 6-2 pour une place en quarts, alors que Swiatek avait battu la Russe Liudmila Samsonova en deux sets (6-1, 6-0) en huitièmes de finale mercredi après-midi.

La Polonaise de 21 ans, tenante du titre à Dubaï, affrontera forcément une Américaine en demi-finale puisque le tableau du tournoi la destine à rencontrer la gagnante du match qui opposera jeudi Coco Gauff (6e à la WTA et tête de série N.5) à Madison Keys (23e).

