Tennis-US Open 2023 : les vainqueurs toucheront 3 millions de dollars

Les vainqueurs de l’US Open 2023, prévu du

28 août au 10 septembre, toucheront 3 millions de dollars, alors que le

prize-money du dernier Grand Chelem de la saison atteindra 65 millions de

dollars, ont annoncé les organisateurs.

« Cinq millions de dollars supplémentaires ont été ajoutés entre 2022 et

2023 au prize-money de l’US Open. Ainsi l’enveloppe qui était de 60

millions de dollars, est désormais de 65 millions de dollars », précise la

même source.

L’an dernier, la Polonaise Iga Swiatek, lauréate du tournoi féminin, et

l’Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur du tournoi masculin, avaient empoché

2,6 millions de dollars. Cette année, les vainqueurs remporteront chacun 3

millions de dollars.

C’est autant qu’à Wimbledon, mais plus qu’à l’Open d’Australie (1,92

million de dollars) et Roland-Garros (2,51 millions de dollars).

Le prize-money de l’US Open 2023 :

Défaite au premier tour : 81 500 $

Défaite au deuxième tour : 123 000 $

Défaite au troisième tour : 191 000 $

Défaite en huitièmes de finale : 284 000 $

Défaite en quarts de finale : 455 000 $

Défaite en demi-finales : 775 000 $

Défaite en finale : 1,5 million de dollars

Vainqueur : 3 millions de dollars

