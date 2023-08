Tennis-US Open : les résultats de la 1e journée

Voici les résultats de la 1e journée de l’US

Open, hommes et femmes, disputée lundi.

1er tour (simple hommes):

Casper Ruud (NOR/N.5) bat Emilio Nava (USA) 7-6 (7/5), 3-6, 6-4, 7-6

(7/5)

Zhang Zhizhen (CHN) bat J.J. Wolf (USA) 7-5, 7-5, 6-7 (5/7), 4-6, 6-3

Rinky Hijikata (AUS) bat Pavel Kotov (RUS) 7-5, 5-7, 6-3, 7-5

Marton Fucsovics (HUN) bat Sebastian Korda (USA/N.31) 7-6 (7/4), 4-6,

7-6

(7/1), 4-6, 6-4

Adrian Mannarino (FRA/N.22) bat Yosuke Watanuki (JPN) 7-5, 6-7 (3/7),

6-3,

7-5

Fabian Marozsan (HUN) bat Richard Gasquet (FRA) 6-3, 6-1, 6-7 (5/7),

6-7

(1/7), 6-2

Sebastian Ofner (AUT) bat Nuno Borges (POR) 7-6 (7/5), 3-6, 7-6 (9/7),

6-4

Frances Tiafoe (USA/N.10) bat Learner Tien (USA) 6-2, 7-5, 6-1

Tommy Paul (USA/N.14) bat Stefano Travaglia (ITA) 6-2, 6-3, 4-6, 6-1

Roman Safiullin (RUS) bat Marco Cecchinato (ITA) 6-4, 6-2, 6-0

Juan Manuel Cerundolo (ARG) bat Ilya Ivashka (BLR) 2-6, 6-7 (4/7), 6-3,

6-3, 6-3

Alejandro Davidovich (ESP/N.21) bat Marcos Giron (USA) 6-4, 6-4, 6-2

Dominic Thiem (AUT) bat Alexander Bublik (KAZ/N.25) 6-3, 6-2, 6-4

Ben Shelton (USA) bat Pedro Cachin (ARG) 1-6, 6-3, 6-2, 6-4

Aslan Karatsev (RUS) bat Jiri Lehecka (CZE) 6-3, 6-3, 6-3

Roberto Carballés (ESP) bat Holger Rune (DEN/N.4) 6-3, 4-6, 6-3, 6-2

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.7) bat Milos Raonic (CAN) 6-2, 6-3, 6-4

Dominic Stricker (SUI) bat Alexei Popyrin (AUS) 6-3, 6-4, 3-6, 6-3

Benjamin Bonzi (FRA) bat Quentin Halys (FRA) 5-7, 6-4, 6-4, 6-4

Christopher Eubanks (USA/N.28) bat Kwon Soonwoo (KOR) 6-3, 6-4, 0-6,

6-4

Titouan Droguet (FRA) bat Lorenzo Musetti (ITA/N.18) 6-3, 0-6, 6-7

(5/7),

6-3, 6-2

Jakub Mensik (CZE) bat Grégoire Barrère (FRA) 6-4, 4-6, 7-6 (7/1), 6-2

Juan Pablo Varillas (PER) bat Miomir Kecmanovic (SRB) 1-6, 7-5, 7-5,

6-4

Taylor Fritz (USA/N.9) bat Steve Johnson (USA) 6-2, 6-1, 6-2

Mackenzie McDonald (USA) bat Félix Auger-Aliassime (CAN/N.15) 7-6

(7/5),

4-6, 6-1, 6-4

Borna Gojo (CRO) bat Hugo Dellien (BOL) 6-3, 6-3, 6-1

Jiri Vesely (CZE) bat Enzo Couacaud (FRA) 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-4

Francisco Cerundolo (ARG/N.20) bat Zachary Svajda (USA) 5-7, 6-4, 6-4,

6-3

Laslo Djere (SRB/N.32) bat Brandon Nakashima (USA) 7-5, 6-4, 6-4

Hugo Gaston (FRA) bat Sho Shimabukuro (JPN) 6-2, 6-1, 7-6 (7/4)

Bernabé Zapata (ESP) bat Ethan Quinn (USA) 6-4, 6-4, 6-3

Novak Djokovic (SRB/N.2) bat Alexandre Müller (FRA) 6-0, 6-2, 6-3

1er tour (simple femmes):

Iga Swiatek (POL/N.1) bat Rebecca Peterson (SWE) 6-0, 6-1

Daria Saville (AUS) bat Clervie Ngounoue (USA) 6-0, 6-2

Lauren Davis (USA) bat Danka Kovinic (MNE) 6-2, 6-2

Kaja Juvan (SLO) bat Elisabetta Cocciaretto (ITA/N.29) 6-2, 7-5

Jelena Ostapenko (LAT/N.20) bat Jasmine Paolini (ITA) 6-2, 4-6, 6-1

Elina Avanesyan (RUS) bat Alizé Cornet (FRA) 6-2, 1-6, 6-4

Wang Xiyu (CHN) bat Vikt?ria Kuzmova (SVK) 4-6, 6-3, 7-6 (10/6)

Bernarda Pera (USA) bat Veronika Kudermetova (RUS/N.16) 7-5, 6-4

Petra Kvitova (CZE/N.11) bat Cristina Bucsa (ESP) 6-1, 7-6 (7/5)

Caroline Wozniacki (DEN) bat Tatiana Prozorova (RUS) 6-3, 6-2

Jennifer Brady (USA) bat Kimberly Birrell (AUS) 6-3, 7-6 (7/4)

Magda Linette (POL/N.24) bat Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-3, 6-1

Elise Mertens (BEL/N.32) bat Mirjam Bj?rklund (SWE) 3-6, 6-3, 7-6

(10/3)

Danielle Collins (USA) bat Linda Fruhvirtova (CZE) 6-2, 6-0

Mirra Andreeva (RUS) bat Olivia Gadecki (AUS) 1-6, 6-3, 6-4

Coco Gauff (USA/N.6) bat Laura Siegemund (GER) 3-6, 6-2, 6-4

Elena Rybakina (KAZ/N.4) bat Marta Kostyuk (UKR) 6-2, 6-1

Ajla Tomljanovic (AUS) bat Panna Udvardy (HUN) 3-6, 6-2, 6-4

Anna Kalinskaya (RUS) bat Katerina Siniakova (CZE) 6-4, 6-2

Sorana Cirstea (ROM/N.30) bat Kayla Day (USA) 6-2, 6-3

Victoria Azarenka (BLR/N.18) bat Fiona Ferro (FRA) 6-1, 6-2

Zhu Lin (CHN) bat Mayar Sherif (EGY) 6-3, 7-5

Yuriko Miyazaki (GBR) bat Margarita Gasparyan (RUS) 6-3, 6-3

Belinda Bencic (SUI/N.15) bat Kamilla Rakhimova (RUS) 6-2, 6-4

Karolina Muchova (CZE/N.10) bat Storm Sanders (AUS) 6-4, 6-0

Magdalena Frech (POL) bat Emma Navarro (USA) 7-6 (12/10), 1-6, 6-2

Taylor Townsend (USA) bat Varvara Gracheva (FRA) 6-4, 6-2

Beatriz Haddad Maia (BRA/N.19) bat Sloane Stephens (USA) 6-2, 5-7, 6-4

Sara Sorribes (ESP) bat Anhelina Kalinina (UKR/N.28) 6-4, 7-5

Wang Xinyu (CHN) bat Katie Volynets (USA) 6-3, 6-4

Anna Karolina Schmiedlova (SVK) bat Kateryna Baindl (UKR) 6-4, 3-6, 6-3

Rebeka Masarova (ESP) bat Maria Sakkari (GRE/N.8) 6-4, 6-4

