Tennis-WTA de Doha : Pegula domine Sakkari et se qualifie pour la finale

L’Américaine Jessica Pegula, 3e mondiale, a

dominé la Grecque Maria Sakkari (7e) 6-2, 4-6, 6-1 et ainsi se qualifier

vendredi pour la finale du tournoi WTA 500 de Doha.

Elle affrontera samedi la N.1 mondiale polonaise Iga Swiatek ou la Russe

Veronika Kudermetova (11e) pour tenter de décrocher le troisième titre de

sa carrière.

L’Américaine doit en outre jouer la finale du double à Doha associée à sa

compatriote Coco Gauff face à la paire constituée de la Lettone Jelena

Ostapenko et de l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok. Cette finale se jouera

vendredi à l’issue de la seconde demie du simple.

En 2021 pour sa première participation, Pegula avait atteint les

demi-finales à Doha en étant passée par les qualifications.

Cette année, après avoir sauvé deux balles de match au deuxième tour

contre Ostapenko, elle a rallié la finale finalement sans trop trembler.

Face à Sakkari, demi-finaliste sortante, la Floridienne a en effet mieux

su adapter son jeu au vent très perturbant: elle n’a pas joué un tennis

spectaculaire, mais l’absence de prise de risque a payé.

Pegula a pris trois fois le service de la Grecque dans la première manche

et lui a offert une fois le sien sur un très mauvais jeu.

Dans la seconde manche, l’Américaine a mené à deux reprises avec un break

d’avance, mais Sakkari est revenue et, contre le cours du jeu, c’est la

Grecque qui a réussi le break décisif sur sa seconde balle de set.

Sakkari a encore résisté en tout début de dernière manche avant d’être

dépassée par la quart de finaliste du dernier Open d’Australie.

