Tennis-WTA : Iga Swiatek insiste sur la parité hommes-femmes en matière de prize money

La Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale du

tennis féminin, a insisté sur le fait que la WTA devrait travailler à

réduire les différences hommes-femmes en matière de prize money, sur tout

le circuit féminin.

« Evidemment, j’aimerais voir la WTA se développer sur le plan commercial,

devenir plus populaire, réduire la différence avec l’ATP en termes d’argent

et attirer les fans », a déclaré Swiatek.

« Notre tennis apporte les mêmes émotions que celui des hommes. Il y a

quelque chose que vous pouvez trouver dans le tennis féminin que vous ne

trouverez pas sur le circuit masculin. Après avoir entendu pendant quelques

années que nous n’étions pas régulières, maintenant, nous le sommes. Il y a

des joueuses de haut niveau qui jouent très bien dans la plupart des

tournois », a-t-elle ajouté en marge du tournoi de Dubaï (Emirats arabes

unis).

Si les quatre Grand Chelem assurent déjà la parité, ce n’est pas le cas

des autres compétitions de la WTA. En juin dernier, un rapport du Financial

Times a conclu que le circuit ATP offrait aux joueurs 75 % en plus dans les

tournois hors Grand Chelem, soit le plus grand écart depuis 2001.

La Polonaise de 21 ans a affirmé que l’une des priorités de

l’organisation, qui fête ses 50 ans cette année, devrait être de veiller à

ce que les compétitions soient plus séduisantes pour les joueuses, les

partenaires, les organisateurs et les fans.

L’Américaine Jessica Pegula, numéro trois mondiale et membre du conseil

des joueuses de la WTA, a fait écho à Swiatek : « J’espère que nous pourrons

continuer à faire pression pour que les prix soient les mêmes pour tous les

événements et pour que nos compétitions passent davantage à la télévision ».

