Tennis – WTA: Swiatek sécurise sa place de N.1 en allant en quarts à Montréal

La Polonaise Iga Swiatek est assurée de conserver sa place de N.1 mondiale au prochain classement de la WTA après avoir battu Karolina Muchova 6-1, 4-6, 6-4 en huitièmes de finale du Masters 1000 de Montréal, jeudi au cours d’une journée très perturbée par la pluie.

Swiatek entamera lundi sa 72e semaine d’hégémonie, après avoir bataillé pendant 2 h 47 min pour se défaire de la Tchèque, qu’elle retrouvait après l’avoir battue, difficilement déjà, en finale du tournoi de Roland-Garros le 10 juin.

La Polonaise a empoché la première manche où Muchova n’a pas su convertir ses balles de break aux troisième et cinquième jeux.

Mais, comme en finale à Roland-Garros, la Tchèque est parvenue à égaliser à une manche partout, avant que la pluie n’interrompe les débats pendant plus de trois heures.

Swiatek a entamé le set décisif en prenant tout de suite le service de Muchova, avant une nouvelle interruption à cause de la pluie, de deux heures cette fois.

La Polonaise a confirmé son break d’avance après leur retour des vestiaires. Elle l’a conservé jusqu’au bout et a conclu la partie sur un jeu blanc.

Parmi les six huitièmes ayant pû se dérouler malgré les interruptions, Jessica Pegula, demi-finaliste du tournoi l’an dernier, s’est qualifiée en ne laissant aucune chance à Jasmine Paolini.

L’Américaine a ravi cinq fois le service de l’Italienne, qu’elle a battue pour la cinquième fois en cinq confrontations, sur le score sans appel de 6-4, 6-0 en 1 h 09 min.

Elle rencontrera au prochain tour, pour tenter de retrouver les demi-finales, sa compatriote et habituelle partenaire en double Coco Gauff qui a battu encore plus aisément une autre Tchèque, Marketa Vondrousova, récente lauréate du tournoi de Wimbledon, 6-3, 6-0 en 1 h 02 min.

- Publicité-