Tennis-WTA/Tournoi de Stuttgart (Demi-finale): « Je suis vraiment désolée », a déclaré Ons Jabeur s’adressant à ses fans

« Je suis désolée. J’avais hâte de jouer contre Iga aujourd’hui. Je suis vraiment désolée », a déclaré la tunisienne Ons Jabeur (4e mondiale) après la demi-finale du tournoi de Stuttgart perdue par forfait samedi devant la polonaise n°1 mondiale Iga Swiatek.

En demi-finale, Ons Jabeur s’est blessée dès le premier jeu de service

gagné par Swiatek et a demandé un temps-mort médical, pour se faire

manipuler le mollet gauche. La Tunisienne est revenue après quelques

minutes de soins, avec un gros strap et grimaçant.

Elle a perdu les deux jeux suivants, a regagné sa chaise en boitant et a

été contrainte, après quelques mots échangés avec la médecin du tournoi,

d’abandonner les larmes aux yeux après seulement 18 minutes.

Après s’être serré la main, Swiatek est venue prendre des nouvelles de

Jabeur, qui a quitté le court sous les applaudissements.

En finale dimanche, la Polonaise Iga Swiatek affrontera la N.2 mondiale

Aryna Sabalenka, qui a corrigé Anastasia Potapova (24e) un peu plus tôt

samedi 6-1, 6-2. Il s’agira de la revanche de la finale de l’an passé

remportée par Swiatek.

- Publicité-