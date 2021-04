Tentatives de l’UGTT afin d’assurer une conciliation entre les trois présidences

L’union générale tunisienne du travail (UGTT), lance des tentatives visant une conciliation entre les trois présidences, a indiqué samedi Sami Tahri, secrétaire général adjoint de l’UGTT.

Dans une déclaration à la TAP, Tahri a précisé que les tentatives de la centrale syndicale vise la levée des barrières afin de lancer un dialogue national entre les trois présidences, à savoir la présidence de la République, la présidence du Gouvernement et la présidence de l’Assemblée des représentants du peuple. La déclaration de Tahri intervient en l’absence d’un avancement au niveau de l’initiative de dialogue national à cause de la crise, politique et économique, vécue dans le pays, accentuée par la pandémie de covid-19.