Tenue vendredi d’un webinaire dédié à la promotion de l’huile d’olive sur le marché chinois

Un webinaire dédié à la promotion de l’huile d’olive tunisienne sur le marché chinois se tiendra, le 15 janvier courant, à l’initiative du conseil d’affaires tuniso-chinois (CATC).Cette rencontre virtuelle rassemblera des exportateurs et des professionnels tunisiens avec des responsables de la chambre de commerce chinoise des produits agricoles et alimentaires, a indiqué la vice-présidente de la CATC, Douha Mizouni à la TAP. Il s’agit de discuter, selon elle, de la situation actuelle des échanges commerciaux entre les deux pays et des moyens à même de promouvoir l’huile d’olive tunisienne sur le marché chinois.

