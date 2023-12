TGH se fraie un chemin en Afrique, avec 130 MDT au Burkina et au Bénin

Son fondateur Feu Mohamed Chabchoub est parti, mais sa création fait acte de défiance, résiste et termine l’exercice endeuillé, par de nouvelles perspectives. Désormais dirigé par la fratrie Ahmed, nommé président du conseil d’administration depuis le 3 octobre, et Amine qui gère les affaires de la famille à l’international, Tawasol Group continue son chemin et s’en fraie d’autres en Afrique.

A fin septembre 2023 chez la TGH (Tawasol Group Holding), l’entreprise signale l’émergence de « nouvelles opportunités à l’international pour RETEL avec un important projet sur le Bénin, l’activation de l’orientation Internationale de UTS Palma sur le continent, et le renforcement de la trésorerie du Groupe », dit un récent communiqué de l’entreprise.

Sur le 3ème Trimestre 2023, les activités du Groupe affichaient une régression du chiffre d’affaires de l’ordre de 9,8%, passant de 22 184 million de dinars à 20 021 million de dinars. « Malgré cette diminution de son chiffre d’affaires, le groupe TGH a réussi à maintenir ses marges et à réduire considérablement son engagement bancaire malgré la complexité du contexte économique. Cependant, Tawasol Group reste confiant quant à sa capacité à clôturer l’année 2023 avec des résultats financiers solides », commente le management de la Holding.

Retel services transfère ses activités à Hayatcom

Dans le détail, le pôle réseau de télécommunication avait terminé le 3ème trimestre 2023 avec une baisse cumulée de 5 % de la production au 30 septembre 2023 par rapport au 30/09/2022, et de 32% sur le 3ème trimestre seulement de 2023 par rapport à 2022.

« Cette baisse provenant du marché local s’explique principalement par la baisse des commandes du client Orange, associée aux difficultés de l’acquisition des sites vu les oppositions qui deviennent de plus en plus nombreuses, ce qui a impacté négativement le nombre de sites construits », argumente-t-il.

Et de préciser encore que « la baisse à l’international, il l’explique par le fait qu’en Ethiopie, de plus en plus d’installations d’équipements pour le compte des opérateurs de télécom qui génèrent un CA plus faible que le Génie Civil ».

Au Maroc, le pôle a subi de plein fouet les conséquences du séisme ainsi que la période estivale. Mais « malgré cette baisse trimestrielle de la production, L’EBITDA cumulée au 30/09/2023 a connu une stabilité par rapport à la même période de 2022. L’activité Fibres optiques locale qui était réalisée par Retel Services est en cours de transfert au sein de Hayatcom ».

Des contrats de 130 MDT au Bénin et au Burkina

Le pôle infrastructure Le pôle a terminé le 3ème trimestre 2023 avec une croissance de 160 % avec un volume de chiffre d’affaires de 7, 668 MDT contre 2, 951 MDT comparativement à la même période. Retel a conclu deux marchés à l’international (au Bénin et au Burkina Faso) pour plus de 130 MDT. Au Bénin, c’est un projet de station d’épuration. Au Burkina Faso, c’est un projet d’adduction d’eau potable.

L’entreprise met aussi en avant la réception définitive du chantier avec l’Agence Foncière d’Habitation, au cours du mois de juin 2023, objet de travaux de voiries et de réseaux primaires du lotissement « les jardins de Tunis ». S’y ajoute l’avancement important des travaux chantiers Steg Bizerte Kharrouba et Steg Béja Dahmani, malgré la canicule.

La trésorerie disponible auprès de la Filiale Retel au Bénin est de + 22 MDT, « et les marchés à l’international sont des marchés à haute valeur et auront un impact significatif sur le chiffre d’affaires de l’année 2024 », commente le management.

1 MDT en portes et fenêtres pour le Liberia

Le pôle Industrie Le pôle est composé par la Société UTS-Palma et opère dans le secteur d’extrusion de profilé d’aluminium. Malgré des ventes en baisse au troisième trimestre, « essentiellement dues à une contraction de la demande locale » commente le management de TGH qui met en cause l’effet de la canicule associé à la conjoncture, cette filiale du groupe a su préserver ses marges, notamment la marge Ebitda, et a su réaliser sa première opération d’export pour le marché africain, plus précisément au Libéria pour plus de 1 MDT en portes et fenêtres en Alu.

Les réserves du groupe sur la promotion immobilière

Dans le pôle Immobilier, il y a lieu de noter le projet résidentiel de 1.200 appartements en plusieurs lots. Un premier composé de 184 appartements est achevé et commercialisé à 97%, un projet résidentiel à la Soukra achevé et commercialisé à 95%.

Concernant ce secteur, on retient ces deux remarques faites par le management du groupe, et qui donnent une idée sur les perspectives du secteur, vues par les opérateurs eux-mêmes. Selon lui, « la volatilité des taux d’intérêt bancaire a fait que le secteur a connu une stagnation en attendant les décisions du gouvernement pour stabiliser les logements qui auront accès au Foprolos ».

Le groupe a estimé aussi que « ce n’est pas le bon timing de construire sur son projet dans la zone de Monfleury et on opte pour une politique de garder les terrains nus. Pareil sur l’autre projet dans la zone d’El Manar à l’Ariana, où TGH joue la prudence afin d’absorber l’inflation ».

Sinon, le pôle immobilier de TGH serait en négociation avec plusieurs opérateurs immobiliers de référence pour la création d’une zone Commerciale en Smart City.