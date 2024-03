Le mauvais coup de l’Islamique Zitouna à TGH

En individuel, les états financiers de la société « Tawasol group Holding » à fin 2022, font apparaître un total du bilan de 139 404 856 dinars, un résultat net déficitaire de 182.246 DT et une variation négative de la trésorerie de 50 947 dinars.

Rappelons ici que La société Tawasol Group Holding (TGH.) est une société anonyme au capital de 108 MDT, ayant pour objet, notamment, les prises d’intérêts et de participations dans toutes sociétés et entreprises tunisiennes ou étrangères et ce, sous quelque forme que ce soit.

Une année 2022 difficile

En 2022, cette l’entreprise de la famille Chabchoub (Olfa, Salma, Ahmed et Amine) affichait des revenus nuls (Zéro DT) après les 609.972 DT de 2021, et terminait pourtant l’exercice avec un total de produits d’exploitation de 801.845 DT, en grosse baisse de 695.470 DT. Les états financiers publics des deux commissaires aux comptes ne donnaient aucune explication de cette panne de rentrée d’argent sur les participations l’entreprise.

Et si les « autres produits d’exploitation » avaient en partie sauvé la face de Tawasol par un résultat d’exploitation, sans revenus, positif de moins de 200 mille DT qui ne représentaient que le quart du résultat de 2022, ce sont les charges financières nettes qui ont mis les finances de l’entreprise à rude épreuve. En effet, à fin 2022, les charges financières nettes (1,462 MDT) dépassaient le total des produits d’exploitation et de très loin les résultats d’exploitation, même si elles baissaient par rapport aux 1,831 MDT de fin d’exercice 2021.

L’exercice 2022 n’aura finalement été sauvé que par le produit de placement. Tawasol qui est loin de souffrir de liquidité (+6,909 MDT de trésorerie à fin 2022), a en effet encaissé plus d’un million DT, qui ont permis d’amortir la chute du résultat net qui basculait en territoire négatif (-182.246 DT) après le petit bénéfice de 64 mille DT de l’exercice précédent.

Le coup asséné par la banque islamique Zitouna

Notons enfin, cette note des commissaires aux comptes, indiquant que « la banque Zitouna a entamé des poursuites judiciaires à l’encontre de la société TGH pour le recouvrement du solde du crédit impayé ainsi que le reliquat non encore payé. Cette poursuite a abouti à une décision judicaire de quitter le local objet du contrat de location financement. La société TGH s’est opposée à cette décision et jusqu’à notre intervention, nous n’avons pas eu connaissance du sort de cette affaire ». Entretemps, le fondateur du groupe, Mohamed Chabchoub est décédé, et c’est son fils Ahmed qui en avait pris la direction.

Les choses sont cependant différentes en termes de résultats consolidés. En consolidé, les états financiers consolidés de ce groupe de 16 entreprises font apparaître un total du bilan consolidé de 188.766.857 DT et un résultat consolidé-part du groupe bénéficiaire de 1 158 519 DT . Et cela veut dire que, pour le groupe, les bénéfices des filiales couvrent aisément la perte de la maison-mère.

Experte en comptabilité, Hejer Bouzidi écrivait à juste titre sur LinkedIn, que « la comptabilité est bien plus que des chiffres et des déclarations fiscales. Elle est l’âme chiffrée de toute entreprise ! Imaginez un instant votre entreprise sans une compréhension claire et précise de vos chiffres, comment pouvez-vous prendre des décisions éclairées pour l’avenir de votre entreprise ? ». On se le demande nous-mêmes à la lecture de certains bilans d’entreprises, faits en chiffres « mystère et boule de gomme » !