TIA: Les investissements achèvent 2020 sur une note positive

Le bilan des investissements déclarés pour l’année 2020 s’achève sur une note positive enregistrant une hausse de 76% par rapport à 2019 malgré la conjoncture difficile et la récession économique suite à la crise sanitaire, a révélé jeudi l’Autorité tunisienne de l’Investissement (TIA).

En effet, 58 projets dont le coût est supérieur à 15 millions de dinars ont été déclarés jusqu’à fin décembre, pour un montant d’investissement global de 2818 millions de dinars, soit une hausse de 28% par rapport à l’investissement cumulé en 2019. Les projets déclarés permettront la création de 13491 postes d’emploi supplémentaires, a indiqué la même source.

Ils couvrent des opérations de création et d’extension répartis à raison de 27 projets de création (62%) avec un coût d’investissement de 1 989 millions de dinars et 6727 postes d’emplois à créer, et 22 projets d’extension (38%) avec un coût d’investissement de 829 MDT pour 6 764 postes d’emplois à créer.

Ces projets sont répartis sur les secteurs de l’industrie (34 projets avec un coût de 1688 millions de dinars et 9 813 emplois à créer), des énergies renouvelables (12 projets à un coût de 546 MDT et 100 emplois), des services (8 projets à un coût de 250 MDT et 2282 emplois) et du tourisme (4 projets à un coût de 334 MDT et 1 296 emplois).

Le secteur de l’industrie occupe la première place en termes de nombre de projets, suivi par le secteur des énergies renouvelables.

La répartition des projets opérant dans le secteur de l’industrie manufacturière affiche une part importante du secteur des industries électriques et mécaniques (IME) en termes d’emplois avec 57% de l’emploi du total du secteur et 24% en termes d’investissement.

S’agissant de la répartition selon les régions, les 58 projets d’investissement déclarés couvrent 18 gouvernorats. La couverture régionale des projets englobe les zones de développement régional avec 26 projets qui y seront implantés avec une enveloppe de 1205,9 MD.

Ils permettront ainsi la création de 3277 emplois.

Les projets déclarés dans les zones de développement régional couvrent les secteurs de l’industrie (une enveloppe d’investissement de 1003,93 millions de dinars) et le secteur des énergies renouvelables (une enveloppe d’investissement de 201,918 millions de dinars).

Sur les 58 projets déclarés jusqu’au 31 Décembre 2020, 21 projets opèrent sous le régime totalement exportateur avec une enveloppe d’investissement global de 1335 MD tandis que 37 projets sont déclarés sous le régime autre que totalement exportateur avec un coût d’investissement de 1483 MD .

Une trentaine de projets à participation étrangère

Parmi les projets d’investissement déclarés à la TIA pendant l’année 2020, 38 projets comportent une participation étrangère pour un coût d’investissement de 2167MD, ce qui contribuera à créer 10705 emplois

L’Allemagne en première position avec 33% du total des projets à participation étrangère, suivie par la France avec 28% du total des investissements à participation étrangère.

L’Espagne et le Japon se partagent la troisième position avec 7% des investissements à participation étrangère.

D’après la TIA, la tendance haussière des investissements comptabilisés durant l’année passée se confirmera davantage via l’atterrissage des opportunités d’investissement provenant des mouvements de relocalisation annoncées par de nombreux groupes internationaux pour faire face à la fragmentation de leurs chaînes d’approvisionnement notamment dans les secteurs automobiles, aéronautique, les TIC, conception design, véhicules électriques, impression 3 D, électronique,…

Disposant d’un potentiel notable grâce à la compétence et la qualification de ses ressources humaines et son positionnement stratégique, la Tunisie pourrait se positionner comme un partenaire Near-shore de ses voisins de la rive droite de la méditerranée pour conquérir le marché africain.