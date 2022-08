TICAD 8: Signature de 3 accords dans le domaine de la santé avec des investisseurs japonais

Le président de la Chambre Tuniso-Japonaise de Commerce et d’Industrie (CTJCI), Hédi Ben Abbes, a déclaré, ce jeudi 25 août 2022, que les manifestations parallèles organisées en marge des travaux de la TICAD 8, démarreront demain, vendredi 26 août 2022, rappelant que l’organisation Africo annoncera la signature de trois conventions entre la Tunisie et le Japon. Ce qui représente un grand exploit et une première dans l’histoire du secteur privé en Tunisie et Afrique.

Ila ajouté, sur Express fm, que 225 projets tunisiens ont été soumis à la chambre dont la plupart ont été lancés par des jeunes et des startups qui n’ont pas assez de moyens techniques et financiers.

Il a souligné, dans ce cadre, que la CTJCI a permis auxdits promoteurs de présenter leurs projets aux investisseurs japonais, rappelant que ces projets sont principalement en rapport avec les secteurs de la santé, de l’intelligence artificielle, de la numérisation, de l’industrie 4.0, de l’économie bleue et verte.

Selon ses dires, l’investisseur japonais est prêt à financer les projets tunisiens prometteurs relevant du secteur privé et disposant d’un fort potentiel lui permettant d’accéder au marché africain, et ce, dans des secteurs en rapport avec la numérisation, les nouvelles technologiques, l’industrie pharmaceutique etc.

“250 entreprises japonaises ont présenté des demandes pour participer à la TICAD. Cette forte demande a poussé la CTJCI à sélectionner certaines entreprises et à rejeter d’autres”, a-t-il révélé.

Les 81 projets sélectionnés par la Chambre peuvent créer 35 mille emplois en Tunisie, selon Hédi Ben Abbes, ajoutant qu’il est important de préparer le terrain devant les promoteurs desdits projets pour qu’ils puissent obtenir des financements et nouer des partenariats avec les investisseurs japonais et africains.