TICAD 8: Une opportunité majeure pour la coopération tuniso-japonaise et le développement du secteur privé

La JICA est en train de jouer un grand rôle pour la « Dynamisation du secteur privé, catalyseur de l’innovation » et générateur d’emplois. C’est le sujet que, le Représentant Résident de la JICA, SHINOHARA , a abordé lors de la session spéciale consacrée à la Conférence Internationale de Tokyo pour le Développement de l’Afrique (TICAD 8), dans le cadre de la Conférence « Financing Investment and Trade in Africa » (FITA 2021).

Pour soutenir le secteur privé et encourager l’innovation, la JICA a adopté une approche qui consiste en 2 volets : booster la compétitivité industrielle et ce à travers le « Projet d’amélioration de la qualité et de la productivité (Kaizen) », qui a contribué à l’amélioration la productivité des 80 entreprises bénéficiaires de 86,5% en moyenne, et la Tunisie est maintenant en mesure de devenir un « Centre d’excellence » pour les pays d’Afrique subsaharienne. La JICA va également élargir la dissémination du concept de Kaizen au secteur de la santé compte tenu des conditions sanitaires actuelles que connaît la Tunisie.

En outre, et suite au concours NINJA (Next Innovation with Japan), la JICA a financé les projets innovants de 5 start-ups gagnantes pour faire face à la pandémie du Coronavirus. L’une de ces startups, « MajestEye », a été classée parmi les 10 meilleures startups dans le continent africain dans le cadre du concours global NINJA.

Le deuxième volet consiste à des programmes pour assurer un accès aux opportunités, que ce soit les financements des PMEs, l’accès aux marchés, les opportunités d’emploi, etc.

La JICA appuie aussi la création de clusters industriels d’entreprises et de chaînes de valeurs pour dynamiser les activités économiques.

D’autre part, un appui au développement stratégique du Port de Radès a été entamé par la JICA depuis quelques années. Un nouvel appui est envisagé pour l’amélioration de l’efficacité de l’exploitation et de la maintenance dans ce port, et ce, à travers une assistance à la mise en œuvre de réformes adoptées par les autorités tunisiennes de façon à dynamiser et promouvoir les échanges commerciaux internationaux via le port en question.

Booster l’économie tunisienne

La Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 8) que la Tunisie accueillera en 2022, sera une grande opportunité pour développer le secteur privé et booster l’économie tunisienne.

La Tunisie sera ainsi le deuxième pays africain après le Kenya à accueillir la TICAD. Cet évènement tenu au Kenya en 2016 a réuni des représentants, des chefs d’Etat et de gouvernement des pays africains, ainsi que des partenaires internationaux des pays d’Asie, des représentants des organisations internationales et du secteur privé, des ONGs et OSC, comptant plus de 11000 participants. Du côté du Japon, 77 institutions japonaises, entreprises et universités et autres ont participé en tant que missions d’affaires accompagnant le Premier Ministre Japonais.

La TICAD 8 sera une grande opportunité à la Tunisie pour redynamiser davantage les relations économiques et commerciales avec le Japon et ses voisins africains.

Dans le cadre de l’identification de nouveaux projets de coopération de la JICA en Tunisie, une mission de consultants japonais est venue en Tunisie en Juin 2021 pour entamer l’identification et l’étude de la faisabilité d’un projet de construction d’une station de traitement avancée des eaux traitées de l’Office National de l’Assainissement en vue d’une valorisation de ces eaux raffinées au profit du secteur industriel.

Ce projet a pour objectif de contribuer à la valorisation des eaux usées traitées de l’ONAS et à appuyer la Tunisie dans la mobilisation de ressources en eau non conventionnelles pour subvenir à ses besoins.

Cette mission est la première mission de consultants de la JICA qui retourne en Tunisie depuis le début de la pandémie du COVID-19.

Avec l’appui des partenaires tunisiens, la JICA espère que cette mission de consultants avancera dans l’étude de ce projet afin qu’il puisse voir le jour dans les meilleurs délais.

De même, pour encourager la collaboration entre les entreprises japonaises et tunisiennes, et en collaboration avec les anciens participants du programme de bourse « ABE Initiative » (Africa Business Education Initiative), la JICA a lancé un nouveau programme intitulé « The African Business Program ». C’est une nouvelle phase de l’Initiative ABE recommandée par la 7eme édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) en 2019.

Cet évènement composé d’une série de 3 webinaires a été organisé avec l’appui de Madame Nadia Soussi, consultante et ancienne bénéficiaire de ce programme. Ces webinaires avaient pour but de rassembler des entreprises japonaises, des intervenants du secteur public et privé tunisiens et des anciens bénéficiaires du programme.

Durant ces sessions, 3 sujets ont été abordés :

Opportunités de partenariat public-privé axé sur la technologie dans les secteurs de l’agriculture, de la gestion des ressources en eau et de la pêche.

Valorisation des bio-ressources : notamment les activités du projet SATREPS de la JICA. Ce sujet fait partie des objectifs de ces webinaires, à savoir l’identification d’éventuelles collaborations entre les entreprises japonaises et tunisiennes.