Togo : Un sommet des leaders de l’industrie financière africaine à Lomé

La première édition d’Africa Financial Industry Summit Afis, se déroulera à Lomé au Togo les 28 et 29 novembre prochain, un événement rassemblera l’ensemble de l’industrie financière africaine.

Près de 700 banquiers, assureurs mais aussi acteurs de la Fintech, de marchés de capitaux et de la microfinance, échangeront et proposeront des évolutions et réformes pour faire avancer le financement des économies africaines.

Parmi les solutions pour booster l’industrie financière africaine, il est proposé l’injection de fonds propres pour aider notamment au développement des groupes et banques africaines mais aussi la mise en place d’une régulation adaptée.

Alors que le secteur bancaire et les assureurs africains ont connu une croissance soutenue jusqu’en 2019, la pandémie de coronavirus ainsi que le contexte actuel de guerre en Ukraine, ont détérioré la rentabilité des banques et augmenté le taux d’inflation des pays.

La plateforme Afis qui existe depuis plus d’un an, a déjà organisé de nombreux événements digitaux, il s’agira de la première réunion physique avec des leaders de l’industrie financière africaine.