Ammar: Le coronavirus « une catastrophe pour le secteur du tourisme »

Le nouveau ministre du Tourisme, Habib Ammar a indiqué, jeudi, à Tunis, que l’épidémie du coronavirus est une catastrophe pour le secteur touristique en Tunisie.

« Les acquis réalisés par le secteur durant 60 ans, sont aujourd’hui menacés », a-t-il déclaré à TAP, en marge de la cérémonie de prise de ses fonctions, en présence de son prédécesseur Mohamed Ali Toumi.

Toutefois, d’après Ben Ammar, en dépit de cette pandémie, les mesures préventives prises par l’ancien gouvernement en matière de protocole sanitaire ont été capables de minimiser les dégâts et de préserver l’activité touristique et celle de l’artisanat.

« Près de 4 millions des tunisiens gagnent leurs revenus du secteur touristique », a-t-il rappelé, qualifiant de « bonne décision », l’ouverture des frontières après le confinement général, parce qu’elle a permis de sauver des emplois dans le tourisme et l’artisanat.

Le nouveau ministre a promis de « déployer tous les moyens disponibles pour sauver le secteur », qui assure 400 000 emplois et exige « une réforme structurelle », selon le ministre sortant du tourisme, Mohamed Ali Toumi.