Tourisme : Fini le balnéaire, place à la spéléologie et aux grottes

La Tunisie possède quelques beaux spécimens de grottes karstiques qui sont une véritable richesse naturelle.

Il s’agit des grottes naturelles façonnées par l’action de l’eau sur les roches au cours des âges géologiques.

La beauté extraordinaire des paysages souterrains engendrés par l’accumulation des concrétions minérales de formes variées comme les stalactites et les stalagmites fait de ces grottes une curiosité naturelle à pouvoir attractif considérable.

Aussi, plusieurs pays comme la Hongrie et l’Espagne pourvus d’un très riche patrimoine géologique de grottes karstiques, ont développé autour de ces sites un fructueux tourisme souterrain.

Dans un rapport visible sur son site web, l’Office national des mines, engagé dans des projets pilotes pour la promotion du tourisme souterrain en Tunisie, avec divers partenaires tunisiens et européens, a mentionné en particulier, les deux plus grandes grottes jusque-là connues en Tunisie : la grotte de la Mine avec ses deux grandes salles, sur le flanc sud du massif montagneux du Serj (Gouvernorat de Kairouan) et la grotte d’Aïn Tseb, une rivière souterraine, sur le flanc nord de ce même massif.

Le patrimoine géologique tunisien offre, en outre, de nombreuses autres grottes de petites dimensions, et des formations typiques, en surface : travertins, canyons, lapiaz et plusieurs autres témoins de karstification superficielles propres à émerveiller les visiteurs, sans avoir à s’aventurer à « 20 mille lieues sous la terre », à l’instar du site de Zâafrane.

Outre la dimension naturelle et géologique, la découverte récente de nombreux sites humains préhistoriques et paléontologiques dans certaines cavernes leur a donné une dimension historique et culturelle.

C’est ce qui a déterminé l’UNESCO à dédier l’année 2022 à la célébration du patrimoine géologique mondial, en vue d’encourager l’inscription de ces sites sur la liste du patrimoine universel et leur aménagement en attractions touristiques et culturelles pour les nationaux et les touristes.

Réserve géologique nationale

Dans son rapport , l’ONM a souligné que « le tourisme souterrain est de nos jours un tourisme géologique et culturel bien développé dans de nombreux pays du monde. Les grottes aménagées avec son, lumière et parfois même des scénographies préhistoriques, attirent une clientèle de plus en plus nombreuse et importante ».

« Dans le souci de promouvoir le tourisme tunisien par un nouveau produit , le tourisme souterrain et d’intégrer cette richesse nationale que constituent les grottes karstiques de la montagne de Serj, dans ce créneau de développement durable, l’ONM a entrepris la prospection et l’étude des potentialités de ces grottes à l’aménagement et à l’exploitation. Ce massif est d’ailleurs par excellence un haut lieu de la spéléologie (étude des grottes), en Tunisie et probablement dans toute l’Afrique du Nord. Il est très fréquenté par de nombreux clubs de spéléologie tunisiens et surtout étrangers.

«Les spéléologues mentionnent souvent la présence de nombreuses cavités ;, ils donnent le plus souvent la forme générale d’une grotte visitée mais ils n’ont ni le temps, ni les moyens d’une cartographie détaillée de ces grottes ».

Aussi, il a été « proposé le classement du massif montagneux de Jbel Serj comme la réserve nationale tunisienne des phénomènes karstiques aussi bien superficiels que souterrains. Ce massif doit être également considéré comme une richesse naturelle qui nécessite une attention particulière pour sa sauvegarde, sa mise en valeur, et son intégration dans des programmes de développement durable ».

Ces projets viendraient enrichir substantiellement les actions déjà entreprises pour développer le tourisme géologique et souterrain tunisien dont la création du musée de la Mémoire de la Terre à Tataouine, en 2000 qui regroupe les fossiles les plus marquants de la région,. Il a permis de lancer un circuit géo-touristique : le circuit de la Mémoire de la Terre. Parmi les étapes les plus marquantes de ce circuit : les gisements à plantes du Jebel Merbah el Asfer et les gisements à dinosaures du Jebel Bir Miteur.

Au même moment, une coopération fructueuse a été établie avec des partenaires italiens en Sardaigne pour contribuer au développement du réseau tunisien des parcs géologiques, Géoparcs.

