Tourisme: Habib Ammar balance de bonnes nouvelles!

Le ministre du Tourisme et des Affaires culturelles par intérim, Habib Ammar, a annoncé, ce mardi 30 mars 2021, que la Commission nationale de lutte contre le coronavirus a décidé de rouvrir les portes aux touristes à partir du 19 avril prochain.

Dans une interview accordée à Mosaïque fm, il a précisé que « Les portes de la Tunisie sont toujours ouvertes mais en respectant les règles sanitaires avec 48 heures d’auto-confinement et un test PCR négatif 72 heures avant la date de l’arrivée sur le sol tunisien. La destination Tunisie est essentiellement balnéaire et les tours opérateurs préfèrent programmer quatre mois à l’avance les vols. Les règles seront mises en place en coordination avec le ministère de la Santé. La Commission scientifique de lutte contre le coronavirus sera consultée dans toutes les étapes à suivre », a expliqué Ammar.

« En tant que ministre du Tourisme, mon souci est la santé des citoyens et la réputation de la destination Tunisie. Nous n’allons prendre que des décisions qui préservent la santé des citoyens et des touristes. Notre objectif est de confirmer que la Tunisie est une destination sûre. Nous ne prendrons, jamais et en aucun cas, des décisions qui menacent la santé des citoyens », a-t-il affirmé.

Des négociations avec nombre de voyagistes mondiaux

Le ministre a précisé dans la même interview qu’il a lancé des négociations avec plusieurs agences de voyage internationales. « Les agences françaises ont par exemple un souci de santé car il y a eu un retard dans la campagne de vaccination en Tunisie. Pour l’Europe de l’Est, les agences attendent nos conditions pour accepter les touristes. Je dois noter que nous allons appliquer les règles avec rigueur », a souligné Ammar.

Dans un autre contexte, Ammar a expliqué que, pour le moment, le marché algérien est encore fermé mais d’ici le début de l’été, la situation devra changer d’autant que le nombre des personnes vaccinées dans ce pays est en augmentation.

L’impératif pour les banques d’accompagner la reprise

Sur un autre volet, le ministre a reconnu qu’il y a des craintes de la dégradation des services des établissements hôteliers du fait de la fermeture et des problèmes de financement. « Mais en relançant l’activité, les banques doivent accepter d’injecter des fonds dans ce secteur durant cette conjoncture exceptionnelle. Il faut juste changer de regard. Les lignes de crédit Covid existent mais les banques exigent plus de garanties et ceci est inacceptable. Nous avons décidé de rouvrir la plateforme Covid et les banques doivent réagir. Le fait que la reprise soit annoncée pour le 19 avril est déjà une garantie », a-t-il expliqué.

Le secteur du tourisme était déjà endetté avant la crise du coronavirus surtout après la révolution de 2011 et les impacts de quelques attaques terroristes. Mais le tourisme reste un secteur stratégique en Tunisie qui emploie directement 350 mille personnes. « Notre plan sur le court terme est de relancer l’activité en garantissant les conditions de santé nécessaires. Sur le moyen et le long terme, il y a des études nécessaires pour changer les stratégies en diversifiant le produit touristique tunisien. Un tourisme durable et qui touche tout le territoire tunisien et non seulement le littoral. L’objectif est de faire des régions comme Gafsa une destination de tourisme alternatif. Le système de classification des hôtels sera aussi révisé pour qu’il présente une meilleure qualité de services. Les professionnels auront trois ans pour s’adapter et comprendre quels sont les règles à respecter pour s’améliorer ».

« Pour le tourisme, je ne veux plus parler du tourisme en kilo. Je vise une meilleure qualité et ceci ne sera possible qu’on révisant les lois et les règles qui organisent le secteur du tourisme. La qualité des services sera organisée par un label. Les normes qui sont mises sont avant-gardistes. En 2021, nous visons une présence minimale en attendant l’achèvement du processus de vaccination en Tunisie et dans le monde. Ceci garantira une visibilité de notre destination car le marché touristique est très exigeant », a reconnu le ministre du Tourisme.

Le vaccination en tête des priorités

« Tous les pays qui accordent une grande importance au tourisme ont donné une priorité aux professionnels du secteur dans la vaccination. Le tourisme est en troisième position et une demande a été déposée pour cibler en priorité les professionnels du tourisme et l’étude est en cours », a noté le ministre.

Habib Ammar a assuré que les agences de voyages suivent de près la campagne de vaccination en Tunisie. « Nous devons noter que les personnes ciblées par le vaccin anti-Covid sont plutôt limitées par rapport à d’autres pays. Nous visons le fait d’exister dans les catalogues des agences de voyages ».