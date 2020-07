Tourisme : Les touristes affluent sous le charme de Sousse

Capitale du Sahel tunisien, la ville de Sousse reste toujours la destination préférée des touristes de différentes nationalités, qui viennent profiter de la douceur du climat, du soleil, de la mer… Malgré la crise de la pandémie du covi 19, la « perle du Sahel » est suffisamment solide et attractive pour surmonter l’épreuve. Au cours de cette saison estivale, la station balnéaire de Sousse a été prise d’assaut par un grand nombre de visiteurs étrangers.

Selon les chiffres présentés, ce mercredi 8 juillet 2020, par le commissariat régional du tourisme, les unités touristiques ont accueilli jusqu’au 30 juin dernier plus de 3 mille touristes .

Dans ce gouvernorat quarante hôtels ont rouvert leurs portes depuis le 4 juin dernier, quelques mois après la crise liée à la pandémie.

Selon la même source, les services du commissariat régional du tourisme ont entamé le contrôle et l’inspection des mesures de protection et d’application du protocole sanitaire dans les hôtels et les restaurants touristiques en vue d’éviter tout risque de contamination.

En effet, plusieurs hôtels dans les zones touristiques de Sousse et Kantaoui se sont transformés en centres de confinement et ont accueilli plus de 3500 Tunisiens rapatriés de l’étranger soit 40% du total des personnes soumises à l’isolement sanitaire obligatoire dans le pays.

Le tourisme lourdement impacté par la crise du coronavirus

Selon les dernières données de la Banque centrale tunisienne (BCT), les recettes touristiques ont chuté de 1 milliard de dinars (350 millions de dollars USD) au premier semestre 2020.

Ainsi, les recettes cumulées de l’activité accusent une chute de 962 millions de dinars (336 millions de dollars) par rapport à la même période en 2019, soit une diminution de 47%. Au titre du premier trimestre, les recettes touristiques de la Tunisie s’élèvent ainsi à 1,08 milliard de dinars contre 2,04 milliards à fin juin 2019.

Le nombre de touristes a considérablement diminué, comparé à la même période de l’année écoulée. Le pays devrait voir son PIB chuter de 6%, les taux de chômage et de pauvreté atteindraient respectivement 20% et 19,2%.

Malgré les retombées de la pandémie du covid-19, les professionnels du tourisme restent optimistes et affirment que la Tunisie peut s’attendre à un nombre encore plus important de touristes en 2020, étant donné que la situation sanitaire du pays n’est plus inquiétante. Et dans le cadre de la redynamisation de la destination Tunisie, plusieurs campagnes de communication de grande envergure seront lancées par le département du Tourisme, en collaboration avec les professionnels du secteur, pour redorer le blason du pays non seulement en Europe mais aussi dans divers pays arabes à l’instar de l’Algérie et le Maroc.