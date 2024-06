Tourisme: Les ventes au profit de la destination tunisienne en France connaissent une tendance haussière

« Les ventes au profit de la destination tunisienne en France connaissent une importante tendance haussière durant cette période. Nous nous attendons à des chiffres positifs cette année », a fait savoir le président du Syndicat des entreprises du tour-opérating (SETO), René-Marc Chikli, lors d’une entrevue à distance tenue avec le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine.

Le nombre de touristes français ayant visité la Tunisie du 1er janvier au 10 juin, a connu une hausse de 9,5%, en 2024, par rapport à la même période de 2023, et de 24% par rapport à 2019. Pour toute l’année 2023, la Tunisie avait accueilli 1,16 million de touristes français, d’après les statistiques fournies par la Direction Générale des Frontières et des Etrangers (ministère de l’intérieur).

Selon un communiqué publié vendredi soir, par le département du Tourisme, Belhassine s’est également entretenu avec le président de l’Union allemande des voyagistes (DRV), Norbert Fiebig, par vision-conférence. Le responsable allemand s’est dit « optimiste » quant à la réalisation de « bons » résultats en 2024, notamment, durant la période estivale.

« La Tunisie jouit d’une place exceptionnelle auprès des tours opérateurs et agences de voyages allemands. C’est l’une des destinations préférées des Allemands », a-t-il déclaré.

Le nombre de touristes allemands a connu jusqu’au 10 juin courant, une hausse de 9,8% par rapport à la même période de 2023, et de 7,4% par rapport à 2019. Pour toute l’année écoulée, 303 mille entrées de touristes allemands ont été enregistrées (statistiques du ministère de l’intérieur).

Lors de ces rencontres, Belhassine a appelé les parties française et allemande à promouvoir davantage la destination tunisienne et à collaborer avec les professionnels tunisiens du tourisme, rappelant, que son département a entamé cette année, la mise en oeuvre d’un programme visant à améliorer « l’expérience touristique » des visiteurs étrangers en Tunisie et à développer les prestations offertes.