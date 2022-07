Tourisme: Remarquable poussée de la demande algérienne sur la Tunisie

La décision de rouvrir les frontières entre la Tunisie et l’Algérie après une fermeture qui a duré environ deux ans en raison de la pandémie de Covid-19 est une opportunité importante pour la relance économique en Tunisie à travers le retour des flux touristiques algériens vers le voisin tunisien.

Mardi dernier, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé officiellement la décision de réouverture des frontières terrestres de son pays avec la Tunisie, une décision qui entrera en vigueur le 15 juillet.

Cette mesure, qui a été prise en marge de la visite du président Kais Saied en Algérie, à l’occasion du 60e anniversaire de son indépendance, concerne la circulation des voitures et des voyageurs, après sa limitation aux marchandises seulement, qui, à leur tour, sont revenues à leur statu quo ante en mai dernier.

Sans plus attendre, le ministère du Tourisme a annoncé dans un communiqué sa disponibilité diligente à accueillir les touristes algériens. Le ministre Mohamed El Moez Belhassne a présidé, mardi, une réunion de coordination en présence d’un représentant de l’Office national des passages frontaliers terrestres, et à distance, du représentant du tourisme en Algérie et du délégué régional du tourisme de Tabarka – Aïn Draham.

Le ministre a appelé à la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires et de se coordonner pleinement avec toutes les parties concernées pour l’accueil des touristes algériens afin qu’ils passent leurs vacances dans les meilleures conditions, notamment aux passages frontaliers et au niveau des établissements hôteliers.

Une « avancée » pour l’activité touristique

De son côté, le président de la Fédération tunisienne des agences de voyage, Ahmed Bettaieb , a estimé que l’ouverture des frontières avec l’Algérie représente une avancée pour le secteur et l’ensemble des activités touristiques, mais qu’elle reste tributaire de nombreux facteurs dont le plus important est la manière dont les différentes parties concernées gèreront les préparatifs de leur accueil, au motif que cette décision est intervenue relativement tard.

Dans une déclaration à African Manager, Bettaieb a souligné que « à l’heure actuelle, il n’est pas possible de fournir des chiffres relatifs aux réservations… mais ce qui peut être confirmé, c’est qu’après l’annonce de la décision d’ouvrir les frontières entre les deux pays , la demande pour la destination tunisienne a augmenté de manière significative. »

Il a précisé que la demande augmentait, notamment dans les gouvernorats de Nabeul (Hammamet), Sousse et Jendouba (Tabarka).

La même source a souligné que la proportion générale des touristes algériens en Tunisie constitue 9% du total des réservations.

Leur retour contribuera également à celui de la dynamique économique dans les gouvernorats frontaliers et les villes côtières au niveau des petits commerces, en plus du retour de la forte demande sur les appartements et les maisons des sites balnéaires destinées à la location.

Juillet, mais aussi août et septembre

Il est à noter, qu’en 2019, qui est une année de référence pour le nombre des touristes, considérant que la fermeture des frontières s’est poursuivie pendant deux ans, le nombre de touristes algériens arrivant en Tunisie a atteint environ 3 millions, sachant que les villes de Tabarka, Nabeul, Hammamet, Sousse, Monastir, suivis de l’île de Djerba, sont les zones touristiques préférées du touriste algérien.

L’arrivée des Algériens en Tunisie ne se limite pas seulement à la saison touristique estivale, mais comprend également les célébrations du nouvel an.

La présidente régionale de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie de Nabeul-Hammamet, Narjès Bouaskar, a indiqué que les hôteliers espèrent que les réservations algériennes se poursuivront jusqu’après la saison estivale, c’est-à-dire pendant les mois de septembre et octobre, d’autant plus que le marché local tunisien est instable et que le touriste tunisien est lié à la rentrée scolaire.

Dans une déclaration à Mosaïque, ce jeudi, elle a confirmé que les acteurs du tourisme et les hôteliers ont été informés de la nouvelle de la réouverture des les frontières par voie terrestre aux touristes algéro-tunisiens à partir du 15 juillet, une décision qui ferme la funeste parenthèse de la fermeture des frontières aux Algériens et aux Tunisiens des deux côtés pendant près de deux ans.