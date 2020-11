Tourisme : Suspension pour 6 mois de la contribution des agences de voyages au fonds de développement de la compétitivité dans le secteur touristique

La taxe appliquée aux agences de voyages au titre de la contribution au fonds de développement de la compétitivité dans le secteur touristique, fixée à 2 dinars sur chaque siège proposé par les moyens de transport touristique, sera suspendue pour 6 mois, à partir de janvier 2021.

Il s’agit d’une décision du Chef du Gouvernement, a indiqué lundi, le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Habib Ammar, lors d’une conférence de presse tenue au Palais du gouvernement à la Kasbah.

Le Chef du gouvernement a aussi décidé, d’après lui, d’accorder aux établissements touristiques et artisanaux, une prolongation du délai de dépôt des déclarations de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2019 et 2020 jusqu’au 31 décembre 2021, avec un rééchelonnement du paiement à partir de janvier 2022.

Parmi les décisions prises figure également la réouverture des inscriptions sur la Plateforme Digitale d’accompagnement des entreprises touchées par le Covid-19, exclusivement pour les établissements touristiques, sans l’obligation de se conformer aux conditions imposées aux autres secteurs, étant donné que le secteur touristique est parmi les secteurs les plus sinistrés.

Le Chef du gouvernement a, par ailleurs, décidé de revoir la convention relative au mécanisme de garantie des crédits conclue entre le ministère des Finances et la SOTUGAR pour l’adapter aux décisions du conseil ministériel du 30 avril 2020, notamment en ce qui concerne le plafond de 1 million de dinars par entreprise fixé comme condition d’éligibilité à ce mécanisme de garantie.

Il a en outre souligné l’intention de renforcer davantage la ligne de crédit dédié au secteur de l’artisanat.