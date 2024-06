Tourisme: Une année 2023 globalement positive

Le tourisme a enregistré un net rebond en Tunisie en 2023 avec 8,8 millions de visiteurs, en hausse de 49,3% en un an, et est bien parti pour dépasser un record atteint en 2019, avant la pandémie de Covid.

En tête des visiteurs, on trouve les Algériens (2,7 millions) suivis des Libyens (2,1 millions) puis des Français (+14,6% avec 974000 touristes).

Sur le marché français précisément, la destination n’a toutefois pas encore renoué avec ses performances record. En 2010, elle avait accueilli 1,4 million de touristes en provenance de l’Hexagone. L’objectif était depuis plusieurs années d’accueillir à nouveau un million de touristes en provenance de France. Un objectif quasiment atteint en 2023.

Sur la dernière décennie, le tourisme, qui pèse pour 9% du PIB, a en effet subi le contrecoup de la Révolution, puis d’attentats terroristes ayant tué près de 60 touristes en 2015 au musée du Bardo à Tunis et dans la station balnéaire de Sousse.

Le secteur était déjà en reprise en 2022, quand la Tunisie avait récupéré 68% du flux touristique de 2019.

Selon la Banque mondiale (BM), le rebond a permis à la Tunisie, endettée à 80% de son PIB, de rééquilibrer partiellement son déficit des comptes courants, grâce à l’entrée accrue de devises étrangères, dans un contexte de croissance très faible (+1,2% prévus par la BM pour 2023).

Principale cause avancée pour le ralentissement économique, la sécheresse qui touche la Tunisie depuis le début de l’année, a réduit la production de l’important secteur agricole tunisien et la guerre en Ukraine a renchéri ses importations de céréales (alimentation et fourrage) et d’énergie, dont elle est fortement dépendante.

La Tunisie vise 10 millions de touristes d’ici fin 2024

Le directeur des études et de la coopération internationale à l’Office national tunisien du tourisme (ONTT), Ayman Rahmani, a confirmé que 3,37 millions de touristes sont arrivés en Tunisie depuis le début de cette année jusqu’au 10 juin.

Ila ajouté dans une déclaration à Radio Mosaïque hier, samedi 15 juin 2024, que le nombre d’arrivées au cours de la période susmentionnée a enregistré un taux de croissance d’environ 5,3% par rapport à la même période en 2023, et de l’ordre de 8,7. % par rapport à la même période en 2019.

Dans le même contexte, le responsable à l’ONTT a indiqué que la Tunisie a retrouvé les indicateurs de 2019 au cours de l’année 2023, amenant l’autorité de tutelle à considérer l’année 2023 comme année de référence, après avoir récupéré les parts de marché perdues suite à la pandémie du Corona.

Le directeur des études à l’Office national tunisien du tourisme a aussi annoncé que les autorités œuvrent en vue d’ pour attirer 10 millions de touristes d’ici fin 2024.

Il a poursuivi que l’année 2024 a commencé avec des indicateurs prometteurs, et que les prévisions du ministère du Tourisme s’attendent à ce que cette année soit celle du repositionnement et de l’éveil du secteur touristique tunisien (…).